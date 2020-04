LA MAPPATURA

La Lombardia parte oggi con i test sierologici nelle aree più colpite dal coronavirus. E quindi Lodi, Cremona, Bergamo, con un'attenzione alla Valseriana, e Brescia, con tappa a Orzinuovi: un primo bacino di circa 50mila lombardi, con l'obiettivo di estendere dal 29 aprile le analisi a tutta la Lombardia raggiungendo una fascia sempre più vasta della popolazione. «In generale sono invitati a presentarsi in uno dei centri prelievo concordati con le Ats tutti i cittadini ancora in quarantena fiduciaria, soggetti sintomatici, con quadri simil-influenzali, le persone senza sintomi da almeno 14-21 giorni segnalati dalle Ats o chi ha avuto contatti con casi asintomatici o con sintomi lievi identificati dalle Ats ma senza tampone e ancora in quarantena fiduciaria» ha ricordato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

Il test sierologico è quello messo a punto dal team del Policlinico San Matteo di Pavia. «Consistono in un prelievo ematico che serve per verificare se un organismo ha sviluppato gli anticorpi e se questi sono neutralizzanti per il virus» ha spiegato Gallera.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 05:01

