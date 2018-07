La mamma è diversa, è una fata

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un libro di storie nato con il battito delle ciglia. Daniela Gazzano è sposata con due figli, ed è affetta dalla Locked -In Syndrome, cioè la sindrome dell'uomo chiuso, il suo corpo è completamente immobile, ma riesce a comunicare con il battito delle ciglia. E così è nato questo libro, dedicato ai suoi figli, in cui l'autrice racconta storie di vicissitudini della vita affrontate con coraggio, ottimismo e radici solide. Come dice l'autrice: «Volevo spiegare ai miei figli, attraverso il linguaggio della fiaba, personaggi e mondi fantastici, perché sono diversa dalle altre mamme e quello che mi era accaduto, ma anche semplicemente raccontare con l'amore di mamma». Come l'ha definito Margaret Mazzantini: «Infinite parole per non dirsi nulla, un battito di ciglia per dirsi tutto». Cinque storie per raccontare di ottimismo e amore.Le storie magiche della radura incantata di Daniela Tieni, Salani, 14,90 euro