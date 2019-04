La magia fa spettacolo. A un anno esatto di distanza, torna al Teatro della Luna il pisano Gaetano Triggiano, illusionista fuoriclasse protagonista dello show Real Illusion. Con la direzione artistica di Arturo Brachetti, Triggiano porta sul palco in un mix di abilità e ironia un po' narcisistica la sua incredibile abilità di fare apparire pura magia il trucco. «Devo proprio ad Arturo la passione per quest'arte. Lo conobbi quando ero solo un diciassettenne di buone speranze», spiega. Divenuto una star internazionale tanto da meritarsi il titolo di David Copperfield europeo, Gaetano Triggiano sa abbinare la velocità delle mani a una prestanza fisica che gli viene dall'essere stato ginnasta nazionale juniores. «L'accostamento a Copperfield è un onore, però a me interessa anche fornire un racconto accanto ai numeri che faccio». E in questo racconto, spesso, diventano protagonisti anche gli spettatori seduti in sala. (F.Gat.)

Dal 5 al 7 aprile. Teatro della Luna. Via Di Vittorio, 6. Assago. Ore 21. Biglietti 49,50-29 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA