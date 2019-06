La magia della Bella Addormentata con la rilettura coreografica del grande danzatore Rudolf Nureyev. A dodici anni dall'ultima recita, torna da stasera al 9 luglio il balletto che debuttò nel 1966. Protagonista il Corpo di ballo del teatro, scene e costumi del premio Oscar Franca Squarciapino, firmati per la Scala nel 1993, e Orchestra del Teatro alla Scala diretta Felix Korobov. Il balletto nelle recite di stasera e di sabato avrà Polina Semionova per la prima volta nel ruolo protagonista di Aurora; il 5 e il 9 luglio protagonista sarà l'étoile Svetlana Zakharova.

La Bella addormentata è un lavoro-chiave nella carriera di Nureyev. Grande successo di Marius Petipa (che Nureyev ammirava più di qualsiasi altro) ed espressione ultima dello stile classico di San Pietroburgo, fu proprio con questa coreografia che il ballerino elettrizzò il pubblico parigino dopo la sua defezione dalla troupe del Kirov di Leningrado nel 1961 (17 giugno) e la sua richiesta di asilo politico alla Francia. Nel 1966 per la Scala di Milano Nureyev, pur rispettando l'originale di Petipa, introduce, però, alcune notazioni personali. (P.Pas.)

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

