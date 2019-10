La maestra di Leo: «Sono disperata»

«Sono disperata e ogni volta che entrerò in quella scuola penserò a lui». Sono le parole di una delle due insegnanti della scuola Pirelli che venerdì scorso erano in servizio nella classe del piccolo Leonardo. Parole che la donna, che da quel giorno non è più tornata al lavoro, ha affidato al suo avvocato Michele Sarno. Non ha ancora ricevuto l'avviso di garanzia ma si prepara. «Per ora è stata sentita come persona informata sui fatti» ha spiegato il legale.

«Mando il mio abbraccio e le condoglianze più sentite alla famiglia per la perdita di Leo» ha detto la maestra, che è un'insegnante di sostegno.

«Quando ha sentito le grida e trambusto fuori dall'aula la mia assistita è corsa fuori - racconta l'avvocato - è stato uno choc assistere a una scena del genere quando il bimbo fino a due minuti prima sorrideva in classe».

Sulle ipotesi di accusa della procura, al momento omicidio colposo contro ignoti, l'avvocato Sarno non ha dubbi: «La maestra, proprio per la sua qualifica di insegnante di sostegno, non può essere ritenuta responsabile di omessa vigilanza». Oggi intanto ci saranno le esequie del piccolo Leo, alle 14,45 nella parrocchia di San Giovanni Battista alla Bicocca, in viale Fulvio Testi.

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA