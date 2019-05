La lunga marcia dell'orgoglio alpino

Paola Pastorini

Pioggia, grandine e temperature alpine non hanno fermato le penne nere. Ieri un tempo clemente ma decisamente frizzante ha visto sfilare 80mila alpini da Porta Venezia fino al Castello Sforzesco dietro allo striscione con la scritta «100 anni coraggio e impegno».

La tre giorni degli alpini a Milano, che qui hanno tenuto il 92esimo raduno e festeggiato il centenario di Ana, l'Associazione nazionale, e culminata con il corteo è stata una festa.

Lo sfilamento (così si chiama in termine tecnico), è partito alle 9 ed è stato applaudito da generali, ministri (la ministra della Difesa Elisabetta Trenta ha dichiarato che «gli alpini sono il simbolo dell'Italia che si è riunita, che ha affrontato due guerre, ne è uscita, e si è ricomposta») e istituzioni, dal presidente della Regione Attilio Fontana al sindaco Giuseppe Sala. L'orgoglio è arrivato con una delle sei medaglie d'oro viventi in servizio, il sergente maggiore Andrea Adorno, catanese, 38 anni, che in Afghanistan salvò la vita a tre commilitoni nonostante le gravi ferite a una gamba. Commovente la presenza di Silvio Biasetti, 106 anni compiuti il 2 maggio, di Biella.

E poi un corteo senza soluzione di continuità: i primi gli alpini siciliani, gli ultimi i lombardi. La sezione più numerosa d'Italia è quella bergamasca: 16mila iscritti. E poi le truppe alpine, le fanfare, gli alpini all'estero, quelli della Protezione civile. E tamburi, inni, note per tutti i gusti, persino la canzone disco Ymca suonata con tromboni e tamburi. Gli ultimi a sfilare hanno preso le mosse da Porta Venezia dopo le 19. Si stima che abbiano partecipato allo sfilamento circa 80-90 mila persone; tra le 400 e le 500 mila quelle invece che sono venute a Milano. Solo la cittadella, con i suoi 40 stand è stata visitata in tre giorni da 120 mila persone. E milano ha scoperto i bivacchi con i cori fino a tarda sera, il profumo della carne alla brace, i capannelli di penne nere con le sdraio e i tavolini del picnic. Da ieri sera si è cominciata la fase di smontaggio: via le tende, i camper, le installazioni provvisorie. Milano si sentirà più sola

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA