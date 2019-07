La Luna continua a incantare Milano. Nell'attesa di celebrare l'anniversario dei 50 anni (20 luglio 1969) quando l'uomo ha messo per la prima volta piede sul satellite, proseguono appuntamenti e incontri a ogni età per scoprire quel disco che ci saluta di notte.

Al Planetario sabato lezione per bambini su come conoscere la Luna e le stelle (ore 14 e 16.30); mentre al Museo della Scienza proseguono fino al 21 luglio nei weekend gli allunaggi (grazie alla realtà virtuale). Allo Spazio Mil di Sesto San Giovanni è in cartellone la mostra Oltre la Terra (via Granelli, fino al 28 luglio) per scoprire i segreti dell'Apollo 11, dei suoi astronauti e soprattutto della Luna con proiezioni 3D, documenti e ricostruzioni. Venerdì 12 luglio incontro con l'astronauta Umberto Guidoni. (P.Pas.)

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA