«La Lombardia raggiunge l'obiettivo fissato da Figliuolo dell'80% della propria popolazione con più di 12 anni con vaccinazione completa. Siamo la prima Regione ad arrivare a questo traguardo».

L'annuncio ieri, sui social, dell'assessora regionale al Welfare Letizia Moratti. «Grazie a tutti gli operatori e ai cittadini lombardi. Vacciniamoci tutti, proteggiamoci, insieme possiamo vincere». E ancora: «Proseguono intanto le adesioni che nella nostra Regione hanno toccato la media dell'87%, con punte del 96% per gli over 80, del 93% per gli over 60 e del 82% per la fascia tra i 12 e 29 anni».

E ora si guarda alla terza dose del vaccino anti-Covid. «All'inizio della prossima settimana illustreremo i dettagli riguardo le somministrazioni della terza dose», ha aggiunto Moratti sempre Facebook.

Intanto, diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2) in tutto 60 degenti e il tasso di positività è al di sotto dell'1%, allo 0,7%. A fronte di 58.684 tamponi processati, ieri, sono stati 435 i nuovi positivi. Di questi, 121 in provincia di Milano (40 in città). Se i pazienti nelle rianimazioni sono in calo, aumentano leggermente quelli negli altri reparti Covid (+ 20 per un totale di 436). I decessi, nelle ultime 24 ore, sono 6, per un totale di 33.962 vittime da inizio pandemia. (S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA