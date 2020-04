La Lombardia non riapre a libri e quaderni

No a libri e quaderni. La Regione Lombardia non riapre le librerie, ma solo, da oggi, i negozi per bebè. Diversamente da quanto previsto dal decreto anti-contagio covid-19 del governo, il presidente Attilio Fontana ha firmato un'ordinanza per cui «il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, forniture per ufficio, libri, fiori e piante è consentito esclusivamente nei supermercati». I libri possono essere venduti anche in edicola o negozietti alimentari. Riaprono, invece, a discrezione del proprietario, come previsto in tutta Italia, «i punti vendita di articoli per neonati e bambini». Secondo una stima, a Milano, sono meno di 50. La decisione è stata presa, precisano dal Pirellone, «perché il dato del contagi regionali sono di gran lunga superiore a quello nazionale, quindi, sono necessarie misure più restrittive».(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 05:01

