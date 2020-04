La Lombardia migliora, Milano no

«I dati per la Lombardia continuano a essere confortanti»: è quanto ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera, spiegando che sono stati esaminati ben 8107 tamponi. I casi positivi in totale sono 50455, con un aumento di 1337, inferiore ai 1.598 di sabato. Crescono solo di 7 unità i ricoveri non in terapia intensiva per un totale di 12.009, diminuiscono invece i letti occupati in terapia intensiva: 1317 in totale, 9 in meno rispetto a ieri. I deceduti sono 8905, con un aumento di 249 (ed è per questo che si liberano i posti in ospedale), mentre sabato erano stati 345.

Ma è Milano e provincia che preoccupa: 411 nuovi positivi (sabato 428), che fa arrivare il numero totale a 11.230, più 171 a Milano città, dove si arriva a 4.533 contagiati. «Il dato su Milano ancora non ci fa stare tranquilli: le altre province registrano una crescita molto bassa e livellata, Bergamo e Brescia si sono bloccate e fermate. Milano, invece continua ad avere una salita preoccupante», sottolinea l'assessore. I dati provinciali sono infatti tendenzialmente positivi: Bergamo 9712 +124; Brescia 9340 +160; Como 1384 +65; Cremona 4233 +79; Lodi 2255 +17; Monza e Brianza 3046 +111. (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 05:01

