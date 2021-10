La Lombardia ha superato il 90% di adesioni alla campagna vaccinale anti-Covid. Oltre il 91% nella fascia dei lavoratori, per i quali da venerdì è obbligatorio il green pass per accedere nei luoghi di lavoro «Ben 8,1 milioni di lombardi su 8.966.991 over 12 hanno detto sì al vaccino. Il 90% ha ricevuto almeno una dose; l'87% entrambe», ha spiegato ieri l'assessora regionale al Welfare Letizia Moratti.

«È un risultato straordinario, grazie all'impegno civico dei nostri concittadini: qui è prevalso il bene comune rispetto all'interesse individuale». In pratica, «siamo la prima Regione d'Italia con 15,3 milioni di somministrazioni in soli 9 mesi. Se fosse uno Stato, la Lombardia sarebbe terza in Europa dietro a Portogallo e Danimarca, quarta al mondo dopo anche Israele». Ci sono «buone notizie» anche entrando nel dettaglio della fascia dai 20 ai 70 anni, che corrisponde a quella dei lavoratori: «Qui l'adesione è addirittura superiore a quella generale, perchè siamo al 91%. Il 90% è stato vaccinato con almeno una dose e l'86% è immunizzato con le due iniezioni».

Gli effetti della buona campagna di profilassi di massa sono evidenti sulla situazione epidemiologica e sul rischio della diffusione del virus: «Oggi l'incidenza dei positivi su 100mila abitanti si attesta a 20, molto al disotto della media nazionale, con l'occupazione di posti letto negli ospedali sotto al 5% e di ricoveri in terapia intensiva sotto al 4%». Ieri, con 15.266 tamponi processati i nuovi malati sono stati 87 con un tasso dello 0,5% (278 domenica con 56.718 tamponi). Infine, commenta Moratti, la somministrazione della terza dose a fragili e over 80, abbinata all'antinfluenzale, «procede ottimamente». E ora si va avanti con i sanitari.

(S.Rom.)

