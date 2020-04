La Lombardia garantisce la cig

La Lombardia in soccorso ai lavoratori garantendo l'anticipo della cassa integrazione. «Ventimila aziende lombarde, per un totale di 57mila lavoratori, hanno fatto richiesta per la cassa integrazione in deroga. Questi i numeri registrati prima di Pasqua da Regione Lombardia, e attualmente sono in lavorazione le domande di almeno altri 50mila dipendenti». È quanto si legge in una nota della Regione Lombardia. «Tutti - prosegue la nota - potranno beneficiare dell'anticipo della cassa integrazione garantito dalla Lombardia: i fondi saranno erogati nei prossimi giorni, su richiesta degli interessati alla propria banca».

E intanto, prosegue la polemica fra Lega e Pd. «Il Pd con i suoi ministri e sindaci, su tutti Boccia e Gori, infanga e critica la Regione e intanto la Regione risponde con i fatti». Lo ha detto Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA