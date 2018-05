La Lombardia fa cin cin

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiDi vigneto in vigneto alla scoperta del buon vino lombardo: torna domenica 27 maggio Cantine Aperte l'appuntamento per intenditori e semplici appassionati del Movimento Turismo del Vino. Mille le aziende che aprono le loro porte in tutta Italia, 45 in Lombardia che si conferma così tra le mete d'obbligo per enonauti. Degustazioni ovviamente, ma non solo: assaggi e acquisti nelle aziende e visite guidate per imparare i segreti della vinificazione e dell'affinamento. Ed è proprio la promozione della cultura enologica che è alla base della manifestazione, nata nel 1993.In Lombardia si possono visitare le produzioni di San Colombano al Lambro, nel Milanese, dove è in programma anche un vintage bike tour con pedalate tra i filari. Oppure fare tappa in una delle tante cantine bresciane, dalla Franciacorta dove nascono le bollicine a quelle del Garda. Aderisce alla giornata anche la cantina dell'ex calciatore Andrea Pirlo, Pratum Coller di Castel Mella, sempre in provincia di Brescia. Ogni territorio propone iniziative particolari: ci sono degustazioni abbinate a menu a base di prodotti locali oppure incontri e conferenze. Al Castello di Luzzano, nel Pavese, si dibatterà attorno a vini e personaggi storici celebri; e sul vino usato come medicinale. Sui colli morenici mantovani tra le visite alle cantine sono in programma anche Sorsi in Musica e si degustano granite al Lambrusco. Novità di quest'edizione in Lombardia infine è l'anteprima Cantine Aperte Emotion che già domani, offre esperienze esclusive, dai Tramonti diVini alle Cene sotto le stelle. In questi casi però i posti vanno prenotati.Al sito viaggidivini.it si trovano tutte le iniziative e le informazioni.riproduzione riservata ®