La Lombardia continuerà a essere zona rossa ancora per un po'. Lo ha confermato il presidente della Regione Attilio Fontana, in un'intervista. «Venerdì (domani ndr) potremo fare il punto della situazione. Certi dati stanno migliorando, come l'Rt che si è abbassato in maniera considerevole, ma abbiamo ancora valutazioni negative legate a occupazione di ospedali e terapie intensive. Fino a venerdì sicuramente lo saremo e penso che lo saremo per tutta la settimana di Pasqua», ovvero quindi almeno fino all'11 aprile. «Mi auguro - ha aggiunto - che finito il periodo delle vacanze pasquali si possa ricominciare a respirare».

Certo i dati non confortano. Sono stati 3.943 i nuovi casi ieri in Lombardia con 56.747 tamponi e un rapporto del 6,9%. I decessi sono stati ben 100. Nella provincia di Milano 981 casi, di cui 393 in città. A Brescia con 570, Monza e Brianza 467, Varese 388.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA