La Lombardia al suo primo giorno in zona gialla ha visto un calo di nuovi positivi, ma è anche l'effetto qeekend, ma soprattutto il calo di decessi e di pazienti nelle intensive.

Ieri con 16.993 tamponi effettuati, sono stati 872 i nuovi positivi con il tasso di positività stabile al 5,1%. Continua il calo dei posti letto occupati sia in terapia intensiva (-9, 601),Per le province, sono 336 i nuovi casi nella città metropolitana di Milanoavia, 30 a Cremona, 22 a Lodi, 21 a Varese, 20 a Mantova e 4 a Sondrio.

Il presidente della Regione Attilio Fontana si è detto soddisfatto della prima giornata in giallo della Lombardia, con i trasporti che hanno retto. E ha parlato del coprifuoco alle 22, tanto osteggiato dal suo partito, la Lega: «Credo che l'allentamento del coprifuoco debba essere valutato positivamente, soprattutto un allentamento di un'ora verso un periodo estivo».

Prosegue intanto la campagna vaccinale. Ieri ha aperto i battenti anche il nuovo hub all'HangarBicocca, che potrà arrivare a quattromila somministrazioni al giorno. All'inaugurazione è intervenuto Fontana che ha spiegato che la decisione di utilizzare AstraZeneca solo per i richiami non provocherà ritardi: «Nel prossimo mese abbiamo soprattutto forniture di Pfizer, quindi penso che l'impegno che abbiamo assunto per la campagna possa essere mantenuto», ha spiegato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA