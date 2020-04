La Liberazione senza corteo

Per la prima volta dal Dopoguerra non ci saranno cortei a Milano per celebrare la Liberazione. Tutto cancellato per l'emergenza coronavirus. Quest'anno ci sarà solo una cerimonia di celebrazione a Palazzo Marino con il sindaco Beppe Sala, alle 12: i cittadini potranno seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune.

Domani, per ricordare il 75° anniversario della Liberazione nella città medaglia d'oro della resistenza, è stata anche lanciata, da Anpi, Aned e molte altre realtà, l'iniziativa battezzata Stringimi forte Milano. A partire dalle 17 sulle pagine Facebook di Anpi Milano e Aned ci sarà una diretta streaming collettiva di 75 minuti in cui verranno letti testi, poesie e canzoni, per ricordare le storie e i volti della Resistenza di Milano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 05:01

