La legionella colpisce ancora

Elisa StrainiSalgono a 27 i casi di legionella accertati a Bresso, con tre decessi avvenuti tra domenica e mercoledì. Ieri le ultime segnalazioni e anche se la curva dell'epidemia è in fase discendente, come ha spiegato il direttore del dipartimento prevenzione dell'Ats Giorgio Ciconali, si temono nuovi episodi. Resta infatti ancora da accertare la fonte del contagio del batterio killer.I campionamenti a tappeto in luoghi pubblici e privati condotti finora hanno dato esito positivo in due casi: nell'abitazione di una delle persone contagiate e nella fontana pubblica del mappamondo (sopra nella foto), chiusa già i giorni scorsi assieme ad altre per precauzione dal sindaco Simone Cairo che ieri in una conferenza stampa ha fatto il punto. «Per me la situazione è sotto controllo. Tutte le realtà che erano da attivare si sono impegnate. Stiamo facendo il possibile e non lasciamo niente al caso».Sul caso di Bresso è al lavoro anche la Procura, che nei giorni scorsi ha aperto un'inchiesta al momento ancora senza ipotesi di reato né indagati. Le persone contagiate risiedono in zone diverse del territorio di Bresso, per questo gli inquirenti non escludono che la sorgente possa trovarsi in luoghi di aggregazione come centri commerciali, uffici postali o banche, dove sono in funzione condizionatori nei quali potrebbe annidarsi il batterio. Anche a Milano sono state avviate alcune verifiche precauzionali, ma «non c'è preoccupazione», ha riferito il sindaco Beppe Sala: «Stiamo facendo controlli ma non c'è nessun segnale». E intanto si è reso disponibile a dare una mano al Comune di Bresso. «Stiamo vedendo di mandare del personale anche solo per rispondere al telefono, perché servono più persone». Tanti infatti sono i cittadini che in questi giorni stanno chiamando il municipio della cittadina per avere informazioni e rassicurazioni.riproduzione riservata ®