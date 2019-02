La legge della Premier non risparmia Sarri

Marco Zorzo

MILANO - Vi ricordate il record di Maurizio Sarri nel filotto iniziale di Premier? Nessuno prima di lui era rimasto imbattuto nelle prime 12 giornate. Sono passati poco più di tre mesi. Sembra un secolo. Già, perché il condottiero del Chelsea resta nell'occhio del ciclone. Soprattutto il giorno dopo la sconfitta (ai rigori) contro il City di Pep Guardiola, nella finale di Coppa di Lega.

Eppure David Luiz, uno dei senatori dello spogliatoio, prova a difendere l'allenatore italiano: «Sarri ha il nostro rispetto, crediamo nella sua filosofia, crediamo tutti nel modo in cui vuole che giochiamo. Ecco perché abbiamo fatto una grande partita contro la miglior squadra in Europa in questo momento. La vicenda di Kepa? Non è mai facile per noi comunicare da lontano. Non sapevo se l'allenatore volesse fare il cambio perché era una sua decisione o perché il portiere avvesse male. Kepa stava dicendo: no, sto bene, posso restare in campo, ma da lontano è difficile farsi capire. Sono sicuro - ha aggiunto il brasiliano - che se Kepa avesse capito che l'allenatore voleva cambiarlo perché era una decisione tecnica, sarebbe uscito, perché è un grande professionista e rispetta il tecnico». Tuttavia non la pensano così i giornali inglesi. Per il Mirror il gesto di Kepa è «rivoltante», mentre per il Guardian «la nave di Sarri sta affondando».

Mentre il Sun parla di «Sarri-Bawl», inteso come urlareb a dosso a qualcuno. Chissà se Abramovovic sta pensando a un'altra revolution sulla panchina dei Blues. Mah...

