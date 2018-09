La Lega: ok a quella dedicata ad Astori

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Dalla prossima giornata di serie A saranno sanzionate le squadre che non si adegueranno alla norma delle fasce di capitano standard fornite dalla Lega. Con un'unica deroga: è stata infatti accolta la richiesta della Fiorentina, con German Pezzella (o chi per lui) che potrà continuare a indossare la fascia in memoria di Davide Astori, morto a soli 31 anni lo scorso 4 marzo ad Udine. «L'uniformità è stata chiesta dalle società nel 2017 ed io sono d'accordo. Ma è stato altrettanto doveroso fare un'eccezione per un caso straordinario e triste come la scomparsa di Astori. La deroga vale per questo campionato, poi vedremo in futuro», ha detto il presidente della Lega di A Gaetano Micciché. «Troverei triste che gli altri capitani non si adeguassero», ha aggiunto.«Grazie alla Lega per averci permesso di continuare con questo simbolo», ha scritto Pezzella su Instagram. «Pagheremo noi le multe e continueremo ad utilizzare la fascia di Astori», aveva dichiarato il viola Cristiano Biraghi. Non servirà. (M.Sar.)