La Lega conferma: il 20 gennaio Juventus-Napoli di Supercoppa

«Ci sarà la Supercoppa italiana, è stato solo un fuoco di paglia». Così l'amministratore delegato della Lega serie A Luigi De Siervo ha commentato le voci sulla richiesta, da parte del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, di rinviare la sfida di Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli in programma il 20 gennaio prossimo a Reggio Emilia. «C'è stata questa provocazione, ma il calendario e il campionato sono cose sacre, si tratta di impegni che verranno rispettati», ha sottolineato De Siervo, che ieri è stato uno degli ospiti d'onore alla presentazione della collezione delle figurine Panini per il campionato di serie A 2020-21. Si tratta dello storico album numero 60. Una collezione di 132 pagine, con 748 figurine in cui sono tante le novità, dalla «Top Team Panini 60» alla «La Panini più amata», che saranno scelte con la collaborazione di collezionisti e tifosi, oltre alle figurine delle copertine storiche degli album dal 1961.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 05:01

