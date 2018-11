La Juventus vuole ringiovanirsi

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La Vecchia Signora vuole ringiovanirsi. L'undici titolare di Allegri ha un'età media di 29,36 anni. Serve benzina verde, specie in difesa dove pesano le 34 primavere di Chiellini. La prima scelta è il 19enne olandese De Ligt, valutato ben 50 milioni dall'Ajax.La Juve fa forza sull'ottimo rapporto con il suo agente Raiola, lo stesso di Pogba, per provare il (doppio) colpo a gennaio o - più probabile - in estate. Il made in Italy porta invece al 22enne Mancini e al 23enne Magnani. Sul primo, tre gol nelle ultime tre uscite con l'Atalanta, ci sono anche Inter, Roma, Borussia Dortmund e Arsenal.Più semplice arrivare a Magnani, per il quale la Juve ha un diritto di riacquisto dal Sassuolo per 12 milioni.A centrocampo i bianconeri fanno sul serio per il playmaker 18enne Tonali, appena sbarcato in Nazionale maggiore. Il possibile nuovo Pirlo ha rivelato di avere un ottimo feeling con Bernardeschi, che ieri ha lasciato Coverciano per un risentimento agli adduttori. Paratici non ha nascosto l'interesse per il gioiellino che il Brescia vuole vendere a prezzi da oreficeria: dopo il no dell'estate scorsa ai 10 milioni proposti da Roma e Inter (in sinergia con la Samp), servono oltre 20 milioni. In pole ci sono Milan e Juve.Ma in mediana si cerca anche un profilo più esperto, visto che Emre Can potrebbe rientrare solo a gennaio, ben oltre le 5-6 settimane di stop inizialmente preventivate.Smentite le voci di un possibile ritorno in bianconero di Vidal, resta in piedi soprattutto la pista che porta al 23enne Rabiot, chiuso al Psg da Draxler. Sul francese in scadenza nel 2019 ci sono anche il Barcellona e il solito Milan, ingolositi dal possibile colpo a parametro zero. L'alternativa? L'argentino Paredes, ai ferri corti con lo Zenit, un altro profilo gradito anche ai rossoneri.riproduzione riservata ®