La Juventus vara la linea verde

Timothy OrmezzanoTORINO - Linea (difensiva) verde. La Juventus vuole ringiovanire un reparto arretrato che ha qualche primavera di troppo. A Torino potrebbe arrivare un altro portoghese, il centrale Ruben Dias, l'astro nascente del Benfica spiato sabato scorso al Meazza, in occasione di Italia-Portogallo. Lo scrive il giornale lusitano Record, che dedica la prima pagina proprio al possibile colpo di mercato dei bianconeri. Il difensore classe 1997 ha una maxiclausola rescissoria da 60 milioni, ma c'è la possibilità di trovare un accordo tra 30 e 40 milioni.Se ne riparlerà in estate, mentre a gennaio il ds Paratici tenterà un colpo low-cost assicurandosi il francese Todibo, 18 anni, in scadenza nel 2019 con il Tolosa. I bianconeri sono in vantaggio sul Napoli per offrirgli il primo contratto da professionista, versando al club francese 3-4 milioni di indennizzo, oltre a una percentuale sull'eventuale futura rivendita del giocatore.Gli altri giovani difensori in orbita juventina? Il 19enne olandese De Ligt, valutato almeno 50 milioni dall'Ajax e pedinato anche da Barcellona e Liverpool ma rappresentato da quel Raiola in ottimi rapporti con la Signora. E poi ci sono gli assai più abbordabili Balerdi (Boca Juniors), Mancini (Atalanta) e Magnani (Sassuolo).Questa intanto è l'ultima stagione del 37enne Barzagli e a gennaio potrebbe partire il 31enne Benatia, corteggiato dal Milan e non solo. Il condizionale è d'obbligo, perché la Juventus spera di convincere il francomarocchino a restare. In caso contrario, partirà per 15-20 milioni. Chi non si muoverà è invece il 24enne Rugani, per il quale è in arrivo un prolungamento di contratto fino al 2023 con ingaggio da 2,8 milioni. Un modo per consolarlo della scarsa visibilità (appena 181' di impiego tra campionato e Champions) e assicurargli un posto nella Juve che verrà.riproduzione riservata ®