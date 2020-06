La Juventus passa a Bologna con CR7 e Dybala: Sarri respira

Timothy Ormezzano

La Juve si stappa, ritrovando gol, sorrisi e vittoria. Il 2-0 in casa del Bologna, griffato da un rigore di Cristiano Ronaldo e un capolavoro di Dybala, vale il provvisorio +4 sulla Lazio. In tempi di mascherine, ecco la DybalaMask. A proposito di riapparizioni, riecco anche il Bernardeschi perduto, lanciato a sorpresa nell'undici titolare: per l'azzurro uno splendido assist e un gran diagonale sul palo.

Come era ampiamente prevedibile, la Juve è subito aggressiva: passano appena 7 minuti e CR7 impegna Skorupski. Non sorprende nemmeno l'atteggiamento del Bologna, molto poco abbottonato, l'avversario in questo senso ideale per la Signora, che trova quegli spazi che il Milan e il Napoli le avevano negato in Coppa Italia.

La Juve rompe il digiuno dal gol al 23', quando il Var aiuta Rocchi a punire con il rigore una leggera trattenuta di Denswil su De Ligt: questa volta CR7 non sbaglia dagli undici metri. I bianconeri rischiano qualcosa dietro, per gli eccessi di confidenza di Szczesny e De Ligt. Al 36' si passa dall'1-1 sfiorato da Medel all'1-2 segnato con un gran sinistro a giro da Dybala, innescato da un colpo di tacco di Bernardeschi.

Nella ripresa il gran tiro di Bernardeschi deviato da Skorupski sul palo. Rocchi e il Var Chiffi graziano un'entrata scomposta di De Sciglio, che al 66' esce per un infortunio muscolare: con Alex Sandro fuori per un mese, ora sugli esterni è emergenza totale. A maggior ragione vista l'espulsione dello scellerato Danilo nel finale, poco dopo un gol annullato a CR7 per fuorigioco di Douglas Costa. Venerdì, allo Stadium contro il Lecce, i terzini saranno probabilmente Cuadrado e Matuidi.

Paratici torna sulla sconfitta in finale di Coppa Italia, minimizzando l'accaduto: «Ci vogliono equilibrio e coerenza. Sbagliare un rigore non deve confonderci da quella che è la situazione generale. In questo periodo è difficile essere brillanti. Ma andiamo avanti con fiducia e serenità». Infine, sullo scambio tra Pjanic e Arthur: «Abbiamo frequentemente parlato con il Barcellona. Il tema centrale è l'accordo tra le parti e la convinzione dei giocatori». L'ottimismo non vola ma cresce.

