La Juventus al gran ballo delle punte

Martedì 3 Luglio 2018

Timothy OrmezzanoTORINO - La Signora balla sulle punte. Sogna un colpo (quasi) impossibile, che risponde al nome di Cristiano Ronaldo, la cui richiesta di ingaggio intorno ai 40 milioni a stagione rappresenta un problema probabilmente insormontabile. E, intanto, gioca su un altro tavolo, studiando uno scambio tra Morata e Higuain con il Chelsea, deciso a regalare sia il Pipita che Rugani a Sarri, il cui atteso approdo sulla panchina del Blues verrà annunciato in questi giorni.Per ora sono in azione gli intermediari, presto si muoverà anche Marina Granovskaia, il braccio destro di Roman Abramovich. L'idea condivisa da londinesi e bianconeri è quella di un baratto alla pari o quasi tra Higuain e Morata, entrambi valutati intorno ai 60 milioni.Si tratterebbe di un doppio ritorno: il Pipita ritroverebbe Sarri e Alvaro ritroverebbe Allegri, a caccia proprio di un profilo come quello dello spagnolo, più adattabile e universale rispetto a un puro finalizzatore come l'argentino. Oltre alla questione tecnica, ce n'è una anagrafica. Con Morata, cinque anni più giovane del 30enne Higuain, la Juve proseguirebbe il suo mercato Under 25, in un organico che è già stato ringiovanito di una trentina di anni.La metà di questi li ha abbattuti il 25enne Perin, chiamato per rimpiazzare quel 40enne Buffon che a giorni se non a ore diventerà il nuovo portiere del Psg. «Se andrò avanti sarà per mettermi ancora alla prova». Infine, SuperGigi promuove il mercato dell'Inter: «I nerazzurri stanno facendo acquisti mirati che possono renderli protagonisti».