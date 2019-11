La Juve vuole tornare al made in Italy

Timothy Ormezzano

TORINO - La Juventus vuole tornare al made in Italy, alzando le sue quote azzurre. I nomi di Zaniolo e Chiesa restano di moda, anche per dare continuità alla linea verde.

Il gioiello viola sarebbe già a Torino se al timone della Fiorentina non fosse arrivato il neopresidente Commisso. La Juve prepara almeno 60 milioni per assicurarsi Chiesa in estate, quando tornerà in voga anche la candidatura di Donnarumma a rilevare la pesantissima eredità di Buffon e di quel Szczesny per il quale stravede il Psg. Per arrivare a Gigio, i bianconeri contano sull'ottimo rapporto con il suo agente Raiola. E hanno in Demiral una parziale contropartita (da almeno 35 milioni) molto gradita ai rossoneri.

Ma il giocatore italiano che più di tutti sta scalando l'indice di gradimento juventino è Tonali, che con la maglia azzurra del Brescia e della Nazionale ha passato l'esame di maturità. Il primo affondo bianconero un anno fa, con un'offerta (respinta) di 15 milioni. Adesso il valore del centrocampista di 19 anni è schizzato intorno ai 45 milioni, ma è cresciuto esponenzialmente anche l'interesse della Signora. Alla Continassa vogliono giocare d'anticipo sulla concorrenza. Tra i concorrenti per Tonali ci sono l'Atletico Madrid e l'Inter, pronta a ingaggiare un derby d'Italia anche per Chiesa.

Oggi la Juve riprende ad allenarsi in vista dell'anticipo di sabato (alle 15) in casa dell'Atalanta. Tra i primi nazionali che torneranno alla base c'è Cristiano Ronaldo, atteso da un confronto con Sarri e con la squadra per chiarire la sua reazione alla sostituzione contro il Milan, con fuga dallo Stadium.

Nel frattempo è rientrato il caso-Emre Can, meno polemico rispetto a due mesi fa: «Non ho giocato nemmeno una partita dall'inizio (una sì, Lecce-Juventus; ndr), non posso essere contento ma non mi farò abbattere. Continuerò a lavorare su me stesso. Un futuro in Bundesliga? Possono succedere tante cose». Su Emre Can vigilano Bayern Monaco, Psg e Barcellona.

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

