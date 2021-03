La Juve si scopre CR7... indipendente

Timothy Ormezzano

Tre gol, tre punti e tre recuperi importanti. È questa l'eredità di Juve-Lazio ricevuta dai bianconeri, che hanno fatto il pieno di autostima in vista del fondamentale ritorno degli ottavi di Champions di domani allo Stadium contro il Porto. Ma la partita vinta contro Immobile e compagni consegna anche una Juve finalmente Ronaldo-indipendente.

Con CR7 seduto in panchina per 69 minuti, la copertina se l'è presa Morata. Che ha dimostrato di sapere andare oltre al ruolo di spalla del fuoriclasse portoghese, del quale Alvaro resta comunque un fedele scudiero: «Quando giochi con il migliore della storia del calcio bisogna prima assisterlo e poi casomai fare gol ha detto lo spagnolo -. Ronaldo è un robot, bisogna dargli la palla perché segna sempre».

Non solo assist (11) dunque per Alvaro. Con le due reti segnate sabato, il suo score stagionale sale a quota 16 reti, di cui ben 10 siglate senza CR7, la cui ingombrante presenza tiranneggia il gioco.

La Juve ha dunque trovato nuovi modi di andare in gol, offrendo contro la Lazio un calcio più vario e meno prevedibile. Ovvio, Ronaldo non è un problema ma un'enorme risorsa (27 gol in 31 presenze stagionali). Ma la Signora si è comunque scoperta bella e possibile anche senza di lui.

Il riposato Ronaldo e il ritrovato Morata domani guideranno l'assalto al Porto (c'è da rimontare l'1-0 subito al Do Dragao). Ma Pirlo potrà contare anche su tre recuperi importanti: Cuadrado, Bonucci e Arthur dopo il crash-test con la Lazio sono candidati a giocare dall'inizio. La difesa, vista la squalifica del jolly Danilo e le condizioni non ancora ottimali di Chiellini e De Ligt, verrà completata da Demiral e Alex Sandro.

Sulle corsie esterne largo a McKennie e Chiesa, con la conferma di Rabiot al centro e di scorta, inizialmente in panchina, Bernardeschi e Kulusevski.

