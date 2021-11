La Juve si aggrappa ai nuovi totem di Max: Bonucci e De Ligt

Timothy Ormezzano

Allegri prova a recuperare Dybala e fa la conta in difesa, dove ci sono due totem come Bonucci e De Ligt ma anche una discreta emergenza. «Sto bene, domani (oggi; ndr) lavoro con la squadra», ha detto la Joya andando a vedere la finale torinese delle ATP Finals vinta da Zverev. Stamani il test decisivo per l'argentino, che corre contro il tempo per andare in panchina domani in casa del Chelsea, dove la Juve proverà a blindare il primo posto del Gruppo H di Champions.

Di certo Allegri non recupererà Chiellini e De Sciglio, che proveranno a rientrare per il match di sabato allo Stadium contro l'Atalanta. Ma a Stamford Bridge non ci sarà nemmeno Danilo, che oggi si sottoporrà ai controlli strumentali sperando di scongiurare uno stiramento agli adduttori che significherebbe un mese di stop. Con Luca Pellegrini fuori dalla lista Uefa, domani i terzini saranno giocoforza Cuadrado e Alex Sandro, mentre al centro della retroguardia agiranno Bonucci e De Ligt (a meno di un improbabile passaggio alla linea a tre con Rugani). Reduce dalla prima doppietta della carriera, il centrale azzurro è diventato il difensore della serie A più prolifico degli ultimi dieci anni. Il prof Leo è sicuro in trincea e ora anche letale dal dischetto, tanto da aumentare il rimpianto per quel penalty fallito da Jorginho in Nazionale contro la Svizzera.

Ma per disinnescare i tentativi del Chelsea capolista in Premier con il secondo migliore attacco del torneo, Allegri potrà contare anche sulla solidità di De Ligt, reduce da una grande prestazione contro il reparto avanzato (spuntato) della Lazio. L'olandese si è inoltre dimostrato insuperabile nel gioco aereo, vincendo tutti i duelli con Milinkovic-Savic. Insomma, attenti a quei due: la difesa bianconera ha gli uomini contati ma può fare affidamento su Bonucci e De Ligt, pronti a dare la migliore versione di loro anche contro i londinesi campioni d'Europa.

