La Juve ritrova un Morata per amico ma la strada del riscatto è lontana

Timothy Ormezzano

La Juventus si coccola Dybala. Trainante, a tratti devastante nella sua ultima uscita contro lo Zenit con quella doppietta che gli ha permesso di superare Platini e Charles nella classifica dei marcatori all time bianconeri (l'argentino è a quota 106).

Il rinnovo fino al 2026 è quasi pronto, l'annuncio è atteso dopo la sosta per le Nazionali. Ingaggio fisso da 8 milioni con bonus che possono farlo arrivare fino a quota 12 milioni, ovvero in quota di De Ligt.

Ma la Juve spera di aver ritrovato anche Morata, pure lui a segno nella notte che ha consegnato il pass per gli ottavi di Champions. Allegri l'aveva detto: «Alvaro gioca sicuramente, perché ha bisogno di sbloccarsi».

Il periodo-no durava da troppo tempo, dal 19 settembre contro il Milan. Da allora 7 partite tra campionato e Champions a secco, per un totale di 618 minuti. Più che un pistolero, lo spagnolo ultimamente è sembrato un bandolero stanco. Si è intristito, ha calato progressivamente i livelli di impegno e rendimento.

Insomma, si è cacciato in uno di quei tunnel che ha spesso frequentato nella sua carriera fatta di alti e bassi. La rete in contropiede su assist di Dybala rifilata allo Zenit può aiutarlo a girare pagina per scrivere un'altra storia. Lui del resto vuole riprendersi in fretta la scena, magari bissando la prodezza sabato allo Stadium contro quella Fiorentina a cui aveva segnato lo scorso aprile nell'1-1 al Franchi. Morata deve convincere la Juve a riscattarlo.

Il problema è che il costo dell'operazione è ingente: l'Atletico Madrid a giugno vuole 35 milioni di euro. Difficile ma non impossibile ottenere uno sconto, ma il club bianconero al momento pensa ad altro. Il sogno è sicuramente Vlahovic, anche se la Fiorentina preferirebbe di gran lunga cedere il suo gioiello all'estero, magari al Tottenham di Paratici e Conte. Ad Alvaro il compito di far riscoprire alla Signora di essere ancora innaMorata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 05:01

