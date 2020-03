La Juve rischia di veder bruciati 110 milioni

Timothy Ormezzano

TORINO - Centodieci milioni. È la perdita che la Juventus rischia di mettere a bilancio nel caso in cui non si dovessero più giocare né il campionato, né la Champions. Ecco un motivo in più per tifare per quella ripresa a inizio maggio della serie A assolutamente caldeggiata anche dal presidente federale Gabriele Gravina.

La stima è stata fatta da Banca IMI, calcolando i mancati introiti del club bianconero tra diritti televisivi (45 milioni), sponsor (40) e ricavi da stadio (25).

Il virus infetta i conti, peraltro già in rosso nonostante il recente aumento di capitale da 294 milioni. Ma potrebbe anche svalutare i cartellini dei giocatori costretti a restare fermi per troppo tempo.

In questo caso, c'è comunque la possibilità di rinegoziare i loro contratti, riducendo una parte de gli altissimi costi vivi: il monte ingaggi della Juve è di poco superiore ai 300 milioni, più del doppio di quello dell'Inter.

Prosegue intanto la quarantena di Cristiano Ronaldo sull'isola di Madeira, dove ieri mattina si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5. Smentita la notizia secondo la quale CR7 avrebbe trasformato temporaneamente i suoi alberghi della catena Pestana in ospedali per combattere il Coronavirus. A proposito, tra oggi e domani molti dei 121 dipendenti della Juve in isolamento si sottoporranno ai tamponi per rilevare eventuali contagi. Tra questi dovrebbe esserci anche Pjanic, protagonista sabato di una diretta Instagram con l'ex bianconero Perin: «Dobbiamo fare ancora qualche sforzo, sperando di finire la stagione se sarà possibile - ha detto il centrocampista bosniaco, in quarantena lontano dai suoi affetti -. Quando a Torino hanno chiuso le scuole mio figlio è andato nella nostra casa in Francia. Purtroppo non lo vedo da un po', è dura».

Lunedì 16 Marzo 2020

