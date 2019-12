La Juve prova l'allungo con il trio meraviglia

Timothy Ormezzano

TORINO - Un tris da record. Buffon porta a quota tre la sua striscia di presenze consecutive: dopo aver giocato contro Bayer e Udinese, difenderà i pali della Juve anche nell'anticipo di oggi (ore 18.55) in casa della Sampdoria.

E soprattutto aggiunge un primato alla sua carriera deluxe ed extralarge: a Marassi eguaglierà infatti il record di presenze in serie A di Paolo Maldini, salendo a quota 647 (479 partite con la Juve e 168 con il Parma). Il primato del quasi 42enne si aggiunge al record di imbattibilità nel massimo campionato (974'), al maggior numero di scudetti vinti (9, al netto dei due cancellati da Calciopoli) e di presenze in Nazionale (176).

A spalancare (nuovamente) la porta bianconera a SuperGigi è stato Szczesny, che dovrebbe rientrare in tempo per la Supercoppa italiana di scena domenica a Riyad (Arabia Saudita) contro la Lazio. «A Genova potrebbe giocare Buffon - ha detto Sarri -, perché Szczesny lamenta al muscolo pettorale un dolore per una piccola elongazione rilevata dalla risonanza». Poi, in merito a quel tridente Higuain-Dybala-Ronaldo che ogni tifoso bianconero sogna di vedere ancora e ancora: «Devo valutare le condizioni degli attaccanti, che in linea di massima stanno bene. Questo modulo, al di là degli interpreti, è molto dispendioso per i centrocampisti, perché gli spazi per i due interni sono abbastanza larghi». Sarri getta quindi acqua sul fuoco delle polemiche da Supercoppa: «La Lazio riposerà più di noi perché posticiperà questo turno di campionato? Mi dicono che sono uno che si lamenta, ma il calendario è questo e va bene così. Se c'è stato un errore è a monte, quello di far giocare la Lazio di lunedì a Cagliari». Infine, il Comandante dà un'occhiata al 2020: «Del Lione, in questo momento, mi frega zero. La grande paura era il Real, per il resto tutto ci poteva andare bene».

Stasera (ore 20.45) si gioca anche Brescia-Sassuolo, la sfida della settima giornata rinviata a causa della morte del presidente neroverde Giorgio Squinzi.

