«La Juve più forte dei torti»

Timothy OrmezzanoTORINO - «Tutti per uno, uno per tutti», twitta il presidente Aggnelli riferendosi a Cristiano Ronaldo. La rabbia per il rosso a CR7 e l'orgoglio per il colpaccio a Valencia. La Juventus è ancora imbufalita per l'incomprensibile espulsione del suo giocatore più forte nel debutto in Champions. Secondo i media spagnoli, il vicepresidente Nedved si sarebbe scagliato contro l'arbitro Brych durante l'intervallo, senza però ricevere alcuna spiegazione. Cristiano dovrebbe ricevere una sola giornata di squalifica - verdetto giovedì prossimo -, e dunque saltare il match contro lo Young Boys ma non il suo ritorno a Old Trafford, casa United.Espulsione in qualche modo ingiusta anche per molti bookmakers inglesi, che hanno rimborsato tutte le giocate piazzate sul gol di Ronaldo. Dal match-winner Pjanic («Il calcio è folle») a Emre Can: «Non siamo donne, giochiamo a calcio. Quell'espulsione non c'è al 100%». Il tedesco è stato quindi invitato a correggere il tiro: «Nessuna intenzione di discriminare le donne o il calcio femminile. Credo nell'uguaglianza e nel rispetto, volevo solo difendere il mio compagno».Sull'ennesimo casus belli tra Juve e Uefa è intervenuto anche Bernardeschi, con toni più soft: «La decisione secondo me non era giusta, ma abbiamo dimostrato che la Juventus ha un grandissimo cuore. Spiace perché sappiamo quanto Cristiano ci tenga alla Champions. Non se lo meritava. L'ho consolato, lui era dispiaciuto, ma alla fine ha gioito con noi».Se Ronaldo si è fermato al rosso, Khedira ha lasciato il campo del Mestalla prima del tempo per una distrazione ai flessori della coscia sinistra che lo costringerà a uno stop di circa tre settimane. Oggi verranno valutate le condizioni di Douglas Costa, uscito per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra e un trauma distrattivo alla coscia destra. Allegri spera di riaverlo per la Champions, visto che il brasiliano dovrà comunque scontare quattro giornate di in campionato per lo sputo a Di Francesco. Domenica in casa del Frosinone chance dal primo minuto per Perin, Dybala e forse Rugani e Bentancur. Al Matusa, largo ai giovani.riproduzione riservata ®