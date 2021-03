La Juve oltre il bivio: vuole svecchiare, largo ai giovani

Timothy Ormezzano

Il bruciante flop in Champions non cambia i piani della Juve. A meno di clamorosi colpi di scena, al timone resterà Pirlo. Ma è probabile anche la conferma del management sportivo, primo fra tutti quel Paratici in scadenza di contratto. L'opera di svecchiamento dell'organico proseguirà tra partenze, conferme e new entry.

Insomma, il club bianconero continuerà a seguire la linea verde, come ha ribadito John Elkann: «Siamo molto fortunati, come generazione: nove scudetti di fila hanno battuto i cinque consecutivi che mi ricordava mio nonno - così il presidente di Exor e Stellantis a Porta a porta -. Abbiamo una squadra che si sta ringiovanendo per costruire il futuro. E questo comporta degli aggiustamenti».

Il futuro è dei molti under 25 che verranno confermati come Chiesa, De Ligt, Arthur, Bentancur, Kulusevski e McKennie. Ma sono destinati a restare a Torino anche alcuni big del calibro di Szcesny, Bonucci, Danilo, Cuadrado e probabilmente Morata.

È invece prossima ai titoli di coda l'avventura bianconera di Alex Sandro, Ramsey e Frabotta. Molto probabile anche l'addio (alla Juve e al calcio) di Chiellini, che avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza.

In bilico invece Demiral e Bernardeschi, così come tre pezzi grossi del calibro di Buffon, Dybala e Cristiano Ronaldo. Il portiere non ha ancora deciso se appendere o meno i guantoni al chiodo. La Joya conta di rientrare al più tardi subito dopo la sosta, nel derby del 3 aprile contro il Toro. Quanto al suo contratto in scadenza nel 2022, la Juve anziché rilanciare potrebbe addirittura offrire qualcosa in meno dei 10 milioni inizialmente proposti all'entourage di Dybala. Per Cristiano, infine, l'unica scappatoia possibile sembra essere il Psg, specie se Mbappè dovesse trasferirsi al Real Madrid alla corte di Zidane.

Intanto c'è da smaltire un bel po' di eurodelusione e tenere in vita l'ultima fiammella di speranza tricolore andando a vincere in casa del Cagliari (domenica) e nel recupero allo Stadium contro il Napoli (mercoledì). Sempre assenti Dybala e Bentancur, la Juve dovrà fare a meno per una ventina di giorni anche di Demiral, bloccato da una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra.

