LA JUVE NON SBAGLIA UN COLPO

Timothy OrmezzanoTORINO - La Juve ingrana la quinta, sbancando (0-2) anche Frosinone non senza fatica. «Ci aspettavamo una partita complicata, anche perché mercoledì a Valencia avevamo giocato per 70' in dieci - l'analisi di Allegri -. Ma abbiamo avuto la pazienza di insistere fino alla fine». I gol sono come il ketchup, diceva Van Nistelrooy: ci provi, non escono, poi però arrivano tutti insieme. Lo sa bene Cristiano Ronaldo, che dopo la doppietta della settimana scorsa al Sassuolo ieri ha impallinato un Frosinone in crescita con un tiro da tre punti. Il fado del portoghese è sempre meno triste: dopo il pianto a dirotto di mercoledì al Mestalla, allo Stirpe è arrivato un suo sorriso a trentadue denti.Longo conferma il 3-5-2, con l'esordio da titolare di Campbell. Allegri sceglie un 4-3-3 tendente al 4-3-1-2: prima da titolare per Rugani e Bentancur, con Dybala tra attacco e trequarti. La prima occasione è di Cristiano Ronaldo, ma il suo diagonale smorzato da Sportiello viene respinto sulla linea da Capuano. Poi, dopo un autogol sfiorato da Molinaro, è ancora CR7 a impegnare Sportiello sul primo palo. Il Frosinone si arrocca in un fortino, difendendo con sette o otto uomini. Regge l'urto e chiude il primo tempo sullo 0-0.Il leit-motive prosegue nella ripresa: la Juve spinge, Ronaldo sbaglia qualcosa di troppo, Dybala gira spesso a vuoto e i ciociari restano in trincea. «Paulo ha fatto delle cose buone, deve rimanere sereno, ma si vede che ha bisogno di giocare per crescere di condizione», spiegherà Max Allegri.Dai e dai, all'81' arriva l'atteso 1-0 griffato da CR7, con un sinistro mortifero. A stretto giro il raddoppio con un altro tiro mancino sul gong della partita. Merito di uno scintillante Bernardeschi, il cui ingresso (al posto di Bentancur) aveva dato ulteriore impeto alla manovra juventina. «Federico è entrato in campo molto bene - riconosce Allegri, già sintonizzato sul turno infrasettimanale contro il Bologna, anticamera di Juve-Napoli -. Dobbiamo arrivare allo scontro diretto con almeno tre punti di vantaggio».riproduzione riservata ®