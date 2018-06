La Juve irrompe su Cancelo Riscattato Costa per 40 milioni

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'inserimento del Napoli nella corsa per Darmian ha convinto la Juventus a riallacciare i fili della trattativa per Cancelo. I bianconeri sono in pole, dopo che è saltato il matrimonio tra l'esterno portoghese e il Wolverhampton, ma il Siviglia chiede troppo: 40 milioni.Altro lusitano con un prezzo decisamente alto per la Signora è quel Cristiano Ronaldo che è stato associato anche ai bianconeri. Proprio così. A detta della testata portoghese Record, infatti, CR7 potrebbe sbarcare in Inghilterra (United), Francia (Psg) oppure - udite udite - in un club italiano come Juve, Inter, Milan o Roma. Fantacalciomercato? Probabile. È più facile che l'ex juventino Conte faccia il percorso inverso, dalla Juve al Real (via Chelsea): c'è anche il suo nome tra i candidati per la successione di Zidane sulla panca del Madrid.Intanto, la Lazio avrebbe respinto un'offerta bianconera per Milinkovic-Savic: 70 milioni più il cartellino di Rugani, sul quale ci sono di nuovo i radar dell'Arsenal, ma Lotito vorrebbe almeno 120 milioni cash. E cioè il triplo dei 40 milioni (in due rate) stanziati per Douglas Costa dalla Juve, che ieri ha esercitato l'opzione di riscatto prevista dal Bayern Monaco. Il brasiliano, ora tutto bianconero, è il primo del per dribbling (106) e il secondo assistman (12) dell'ultimo campionato. Ieri, infine, Perin è tornato a Torino, dove oggi sosterrà le visite mediche prima di firmare un quadriennale da 2,5 milioni annui.