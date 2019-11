La Juve ha ritrovato CR7 rigenerato

Timothy Ornezzano

TORINO - La Juve ritrova Ronaldo, blinda Bonucci e attende Chiellini. Ieri è stato il giorno del rientro nei ranghi di CR7, dopo la sua fuga dalla panchina e quindi dallo Stadium nella ripresa della sfida contro il Milan.

Il portoghese, che in Nazionale ha ritrovato gol (4 in 2 partite) e sorriso, si è sottoposto a una seduta di scarico. Cristiano ha rivisto Sarri, ma il confronto chiarificatore con il tecnico e soprattutto con il resto della squadra andrà in scena tra oggi e domani, soltanto quando tutti i nazionali saranno rientrati alla base.

La Juve ha deciso di non multare il numero 7, ha gradito le dichiarazioni distensive di Ronaldo, ma non avrebbe ancora archiviato completamente la vicenda. È in archivio invece il rinnovo fino al 2024 del contratto di Bonucci, che si è legato a vita o quasi alla Signora. Il piano rinnovi di Paratici proseguirà con le firme di Szczesny fino al 2024 e di Cuadrado fino al 2022. Ma proseguono a gonfie vele anche i colloqui con Matuidi per prolungare il suo contratto fino al 2022. Il francese e Pjanic dovrebbero recuperare per l'anticipo di sabato in casa dell'Atalanta. Assente invece Alex Sandro, per il quale si sospetta una lesione muscolare (oggi i controlli al J Medical).

«La Juventus è casa - ha detto LB19 -. Dopo l'infortunio di Chiellini ho capito che da parte mia serviva qualcosa in più. Ho le stesse sensazioni del 2016-17, quando siamo arrivati in finale di Champions, ma la stagione è ancora lunga».

Anche Chiellini vuole dire la sua in Champions e agli Europei 2020. Per rivederlo, dopo l'intervento di inizio settembre al crociato, bisognerà però aspettare la primavera: «Penso che tra febbraio e marzo potrò tornare in campo, purtroppo manca ancora tanto. La speranza di vincere la Champions c'è, visto che ci siamo già andati molto vicino». Sarri e Mancini lo attendono. Idem Paratici, che a gennaio dovrà decidere se cedere o meno uno tra Rugani e Demiral.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA