La Juve ha ripreso ieri ad allenarsi con un organico ridotto ai mini termini, viste le assenze di ben 15 nazionali e i molti giocatori in infermeria. Appena quattro elementi a disposizione di Pirlo: Buffon e Pinsoglio e i recuperati De Ligt e Alex Sandro, che hanno lavorato parzialmente in gruppo. Solo terapie per Chiellini: la lesione di basso grado al bicipite femorale lo costringerà a quasi un mese di stop. Ramsey dovrebbe saltare la ripresa contro il Cagliari ma rientrare per la Champions contro il Ferencvaros. Moderato ottimismo per Chiesa, alle prese con un affaticamento muscolare. Non preoccupa Dybala: l'infezione alle vie urinarie non gli ha impedito di svolgere un allenamento differenziato.

In ripresa anche Rabiot, che dopo il forfait di Francia-Finlandia domani potrebbe giocare contro il Portogallo.

Sorride infine Bernardeschi, che in Nazionale ha ritrovato il gol (contro l'Estonia) e un po' di autostima: «Nel mio urlo dopo il gol c'era tantissima gioia, ma non rabbia. Periodo complicato? No, è un periodo normale per chi gioca a calcio». Infine, sul passato recente. «Con Sarri ci sono state delle incompatibilità, lui non è riuscito a trasmettere quello che voleva e noi non siamo stati capaci di capirli».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 05:01

