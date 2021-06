La Juve ha fretta di chiudere i rinnovi: priorità a Dybala e Cuadrado, in scadenza nel 2022

Timothy Ormezzano

Avanti con Cuadrado e Dybala. La Juventus vuole ripartire dai due sudamericani. Se il rinnovo del colombiano è una formalità, l'intesa con l'argentino è ancora in alto mare. L'altissimo rendimento avuto nell'ultima stagione vale la conferma a Cuadrado, che appena tornerà dalla Copa America prolungherà fino al 2023 il suo accordo in scadenza nel 2022.

Un anno in più, che a 33 anni vuol dire legame a vita o quasi, con uno stipendio da 5 milioni netti più bonus. Mancano solo la firma del fenomenale jolly bianconero e l'annuncio. Non c'è ancora un accordo invece tra Dybala e la Juve, che nei prossimi giorni avrà un contatto con l'agente Antun. La telenovela riparte, con i bianconeri decisi a non andare oltre quell'aumento da 7 a 10 milioni proposto sei mesi fa. La conferma di Dybala è prioritaria per Allegri, indipendentemente dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo.

Resta da vedere se la Joya ha voglia di dire ancora sì alla Signora. Il fatto di non riuscire a strappare lo stipendio desiderato e richiesto, da 12 milioni annui, potrebbe infatti spingerlo a non firmare, per poi liberarsi tra 12 mesi a parametro zero e ottenere un supercontratto. Un rischio per la Juve, un'opportunità per Dybala.

Intanto è entrata nel vivo la trattativa per Locatelli. Il club bianconero prova a ottenere dal Sassuolo un prestito biennale con obbligo di riscatto, con l'aggiunta di una contropartita tecnica come Dragusin per abbassare da 40 a 30 milioni l'esborso cash. L'intesa è sempre più vicina. Prosegue infine la ricerca di un portiere affidabile per il ruolo di vice Szczesny.

Alla base è rientrato Perin, che la Juve vorrebbe girare alla Fiorentina nell'operazione (complessa) che potrebbe portare Vlahovic a Torino. Sul tavolo di Cherubini ci sono i curriculum di Diego Alves, Romero, Sirigu e Mirante. Piace anche l'ex bianconero Audero, ma la Sampdoria lo valuta circa 20 milioni. Tanti, troppi.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA