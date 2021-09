«La Juve desidera la finale»

Timothy Ormezzano

Ha ragione Allegri, la Juve si giocherà l'accesso agli ottavi di Champions soprattutto contro lo Zenit. Ma visto il suo periodo gonfio di dubbi e paure, un ko contro il Chelsea questa sera (alle 21, Amazon Prime) allo Stadium aggiungerebbe altri problemi ai problemi.

«Il nostro desiderio è arrivare in finale di Champions, per questo ci vogliono entusiasmo e ambizione», carica Allegri. «Ci attende una sfida molto stimolante contro i campioni d'Europa che si sono pure rinforzati. Il Chelsea ha qualcosa in più di noi, ma sono certo che faremo una grande partita», assicura Chiellini, presente al pari di Bonucci nel 2012 quando i bianconeri superarono 3-0 il Chelsea anche allora campione d'Europa in carica. Poi, sul corpo a corpo con l'ex nerazzurro Lukaku, vinto quasi sempre dal senatore bianconero e azzurro: «Lukaku è un giocatore totale, devastante, intorno ha una squadra illuminata dal faro Jorginho». La Juve dall'attacco titolare cancellato (out Morata e Dybala) affronta un Chelsea con il centrocampo dimezzato (out Mount, Pulisic e Kantè).

Allegri, chi è messo peggio? «Entrambi, ma loro sono i campioni d'Europa: solidi, fisici, tecnici, forti in contropiede e sulle palle inattive. Sarà una serata magnifica».

L'undici della Juve può riservare grandi sorprese: «Ho un po' di dubbi, a partire dalla possibilità di difendere a tre. Potrei stravolgere la formazione», anticipa Allegri, che recupera Rabiot ma perde Ramsey e in attacco dovrebbe comunque puntare su Chiesa e Kean.

Il suo collega-rivale Tuchel, intanto, gira il coltello nella piaga bianconera: «Non è un segreto che qualsiasi club senza Cristiano risulti più debole, ma sarà il tempo a dire se è vero. La Juventus è comunque molto orgogliosa e ha una mentalità vincente».

Infine, nella tarda serata di martedì, la Uefa ha annullato (per il momento) il procedimento disciplinare contro i ribelli della Superlega, ovvero Juve, Barcellona e Real Madrid. L'organismo europeo ha però fatto ricorso in Spagna, chiedendo la sostituzione del magistrato.

