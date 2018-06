La Juve avvisa Alex Sandro: rinnovo oppure addio

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Rinnovo o addio. Alex Sandro è davanti a un bivio. Deve scegliere se accettare il contratto fino al 2022 con ingaggio da 4 milioni proposto quasi un mese fa dalla Juventus oppure salutare. Più probabile la seconda ipotesi, purché arrivi un'offerta da circa 50 milioni. Il brasiliano è infatti ingolosito dall'idea di sbarcare al Psg o allo United.In quest'ultimo caso farebbe il percorso inverso di Darmian, il primo candidato per rimpiazzarlo, vista la capacità dell'azzurro ad adattarsi anche a sinistra, ora che a destra è arrivato Cancelo. Dall'Algeria, intanto, si torna a parlare di un interessamento dei bianconeri per Ghoulam, sul quale però il Napoli avrebbe inserito nel contratto una clausola anti-Juve. Passando a un altro esterno sudamericano, Cuadrado è invece deciso ad accettare il rinnovo fino al 2021 o 2022 proposto dalla Signora.Dalla Russia, infine, rimbalzano le dichiarazioni di Milinkovic-Savic: «La Juve? Ho letto di vari interessamenti, ma adesso penso solo a staccare la spina, ne ho bisogno. Poi vedremo».Prima di comprare ancora, l'ad Marotta dovrà comunque cedere. Nell'organico ci sono infatti tre giocatori bianconeri in più per le liste Champions e uno in più per la A. Oltre a Rugani e Higuain, nel mirino del Chelsea, la Juve potrebbe cedere pure Benatia e appunto Alex Sandro. Quasi sicuri infine gli addii di Pjaca e Sturaro, per il quali sono in pressing Fiorentina e Newcastle.riproduzione riservata ®