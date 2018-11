La Juve a caccia del poker europeo

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Archiviato l'ennesimo record, 31 punti dopo 11 partite in serie A non si erano mai visti, la Juventus pensa già a calare un poker di vittorie in Champions. «Arriva una serata importante, da cui passa la qualificazione», dice Pjanic, consapevole che una vittoria mercoledì sera allo Stadium contro il Manchester United metterebbe al sicuro il primo posto del Gruppo H. «Vogliamo regalare ai tifosi un'altra bella notte», aggiunge il bosniaco a Sky Sport, che ha rivelato un doppio retroscena di mercato.In estate la Juve ha tentato l'assalto a Pogba, che resta in orbita bianconera, mentre i Red Devils hanno (inutilmente) provato a proporre alla Signora uno scambio con lo stesso Pjanic. Che ora punta il bersaglio più grande: «Tra le grandi pretendenti alla Champions, come dice Allegri, c'è il Barcellona. Ma noi abbiamo un gruppo che può davvero andare molto lontano».Per il big match contro il nemico Mourinho, la Juve recupererà Chiellini e probabilmente anche Mandzukic. Matuidi dovrebbe riuscire a smaltire la botta all'anca subita contro il Cagliari. In dubbio Bernardeschi, ancora alle prese con qualche fastidio muscolare. Oggi, infine, verranno valutate le condizioni di Douglas Costa, che darà quasi certamente forfait per il problema agli adduttori accusato sabato.Allegri sembra più preoccupato dalla fase difensiva: «Dovremmo essere più solidi, 8 gol subiti in 11 giornate sono troppi». E pazienza se nelle ultime sette stagioni trionfali la Juve ne aveva incassati di meno soltanto nel 2012-13 (7) e nel 2014-15 (4).Se il tecnico lamenta le troppe reti al passivo, Benatia chiede più spazio: «Purtroppo non ho la continuità dell'anno scorso. Onestamente non è una situazione piacevole». Di questo passo, il centrale francomarocchino chiederà la cessione: «Ora non è il momento di parlare di mercato, ma a gennaio vedremo quanto sarò stato utilizzato, vedremo se la squadra avrà ancora bisogno di me». Per Benatia, valutato dai bianconeri 20-22 milioni, è pronto a rifarsi sotto soprattutto l'Olympique Marsiglia.riproduzione riservata ®