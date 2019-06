La Grecia, Lionardo e Modugno

Olga Battaglia

L'estate sta arrivando, i teatri chiudono. Due gli spettacoli al debutto stasera.

Al Piccolo Teatro Studio Melato, la rassegna Milano incontra la Grecia si apre con Clean City di Anestis Azas e Prodromos Tsinikoris, spettacolo documentario che, attraverso le storie di cinque donne delle pulizie arrivate ad Atene da Sudafrica, Bulgaria, Albania, Russia e Filippine, racconta la crisi economica e l'avanzata delle ideologie di destra tra stereotipi, paure ataviche e rigurgiti fascisti (oggi e mercoledì 12 giugno. Via Rivoli, ore 20.30, biglietti 20/18 euro).

Al Teatro dell'Elfo Puccini, invece, va in scena Mimì di e con Mario Incudine, che racconta, canta, chiosa e ricama intorno alla vita del grande cantante e attore Domenico Modugno. Un omaggio in forma di parole e di musica lontano dall'agiografia e zeppo di curiosità (da oggi al 14 giugno. Corso Buenos Aires, biglietti 32.50/17 euro). Infine, per l'Estate Sforzesca al Castello solo stasera Michele Placido nello spettacolo Lionardo, in cui recita con il figlio Brenno sull'artista anziano che dialoga con Francesco Melzi, allievo prediletto (21.30 Cortile Armi).

Lunedì 10 Giugno 2019, 05:01

