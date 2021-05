La grande boxe sbarca a Cinisello Balsamo. Sabato 22, al Palasport Salvator Allende, spazio a un grande evento pugilistico, con ben cinque incontri professionistici. Saranno protagonisti alcuni dei più promettenti giovani pugili della scuderia Opi Since 82 come Vincenzo La Femina (7-0 con 3 KO), Joshua Nmomah (9-0 con 3 KO), Francesco Russo (8-1 con 6 KO), Christian Cangelosi (1-0) e il debuttante Giuseppe Osnato. Il main event vedrà sul ring i pesi piuma Vincenzo La Femina ed Emiliano Salvini (sulla distanza delle otto riprese).

Interessante anche il confronto tra Il peso medio Joshua Nmomah e il serbo Ognjen Raukovic (7-19-2) sulla distanza delle sei riprese. «La riuscita della Milano Boxing Night a livello organizzativo e la bravura dei pugili, mi hanno convinto a portare la boxe nella mia città. Sabato prossimo combatteranno pugili professionisti in ascesa. Spero che nei prossimi eventi alzeremo il tiro e ci saranno anche match valevoli per un titolo», le parole di Ghilardi, sindaco di Cinisello Balsamo.(F.Pon.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA