La grande boxe milanese ritrova la sua casa Un Europeo per salutare il ritorno del Palalido

Fabrizio Ponciroli

MILANO - La grande boxe torna nella propria storica casa. Il Palalido, storico impianto milanese, noto per la sua passione per il pugilato, sta per rinascere a nuova vita, con una nuova e futuristica veste. A dargli il bentornato un evento pugilistico di altissimo livello, organizzato da Opi Since 82, Matchroom Boxing Italy e DAZN. Appuntamento per il prossimo 28 giugno, con una manifestazione di boxe con ben due main event. Francesco Patera, campione europeo dei pesi leggeri, difenderà la cintura contro il nord-irlandese Paul Hyland mentre il campione Internazionale dei pesi supermedi IBF Daniele Scardina salirà sul ring per difendere la cintura dall'assalto di Alessandro Goddi. Un match particolare per Toretto Scardina, pugile di Rozzano, paese dell'hinterland milanese: «Una grande emozione poter combattere in Italia e in un luogo così magico come il Palalido. Ci sono stato per il match di Fragomenti nel 2009». Grande fan di Mike Tyson (raffigurato in uno dei tanti tatuaggi che ha sul corpo), Scardina è pronto ad incrociare i guantoni con Goddi: «E' un pugile più esperto di me ma io, in ogni incontro, punto sempre a vincere per ko. Sarà un grande show». Uno spettacolo che porterà lustro al nuovo Palalido, in attesa di qualcosa di ancor più grande per gli appassionati di boxe: «Questa manifestazione sarà un passo importante verso il nostro grande obiettivo: portare in Italia un match con in palio un titolo mondiale», rivela Eddie Hearn di Matchroom Boxing Italy.

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

