La gioia, la Polonia nazista e un ulisse contemporaneo. Variegato il cartellone delle prime teatrali. Il debutto più atteso è quello Pippo Delbono con La Gioia al Piccolo Teatro da questa sera al 9 giugno: la ricerca di uno dei sentimenti più fugaci e necessari dell'uomo declinato in una forma di spettacolo originale. Gli attori di Delbono vanno in scena, uno dopo l'altro, ognuno con il suo diverso sentire, ricorrendo a maschere, danze e clownerie. La Gioia avrà due momenti di incontro col pubblico domani e venerdì 7 (ore 17), al Chiostro di via Rovello. Prima con il libro La possibilità della gioia. Pippo Delbono di Gianni Manzella (con Delbono) e con la proiezione del film Grido di Pippo Delbono. Al Parenti in scena fino al 6 giugno La Cometa di Teresa e Andrzej Welminski: ispirata alla vita dello scrittore polacco Bruno Schulz assassinato dai nazisti nel 1942. si narra della cometa che sta per colpire la Terra. Di fonte all'Apocalisse, i cittadini di una piccola comunità si lasciano andare agli ultimi desideri. Tutti meno uno. In scena al Teatro No'hma in data unica 9 giugno, Ulisse Artico di Lina Prosa riscrive il mito in chiava contemporanea. Giovanni Crippa interpreta un Ulisse inedito, costretto a sfidare un mondo dall'ecosistema devastato per poter tornare a Itaca. (F.Gat.)

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

