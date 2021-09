«La Germania si batte al servizio»

Agli Europei di volley oggi nei quarti Italia-Germania, C'è la concreta possibilità di continuare fino alla fine questa incredibile estate italiana di sport e vittorie. Paolo Tofoli, uno della Generazione di Fenomeni che ha vinto tutto in Nazionale.

Che partita sarà quella contro la Germania?

«Combattuta, com'è normale siano certe gare: più si va avanti in una competizione, maggiore è il coefficiente di difficoltà. Sicuramente, però, immagino un match equilibrato dove la differenza la faranno i dettagli».

Come si possono battere i tedeschi?

«Sembra una banalità ma la chiave della gara, come sempre, sarà la battuta. Con un servizio di qualità che tiene la palla lontana da rete e, di conseguenza avvantaggia la lettura dei centrali, si è già a metà dell'opera».

La particolare sfida tra De Giorgi e Giani, due bandiere del volley azzurro e il secondo ora ct della Germania.

«Dovrei essere allenato da entrambi per poterlo dire. Fefè De Giorgi è quello che siede in panchina da più tempo e ha vinto sia in patria, sia all'estero. Andrea, ugualmente, sta facendo un bel percorso da allenatore. Tifo per entrambi perché sono miei grandi amici, ma deve vincere l'Italia».

Le piace questa giovane Nazionale?

«Sì, stanno facendo molto bene e si percepisce grande entusiasmo».

Dopo può migliorare l'Italia?

«Forse ci manca un bombardiere, un opposto di alto profilo. Il classico spaccalegna, come si diceva una volta, che fa la differenza e trascina i compagni».

Quanto conterà la voglia di riscatto dopo la dolorosa eliminazione alle recenti Olimpiadi?

«È una motivazione in più, un modo per riscattarsi velocemente senza dover aspettare, come spesso accadeva, anche un paio d'anni. Mi auguro sia la spinta giusta per arrivare fino in fondo».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA