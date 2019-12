La Galleria diventa più bella

Simona Romanò

Nuovo lifting alle bellezze della Galleria Vittorio Emanuele II. Vetri della cupola e pavimenti intarsiati ritorneranno all'antico splendore grazie al restauro da 2 milioni e 500mila euro.

Il Salotto dei milanesi amatissimo e molto frequentato da cittadini e da turisti, sia per lo shopping sia per una passeggiata, ha ancora bisogno di cure urgenti. La giunta ha approvato ieri il progetto definitivo. «Contiamo di avviare in tempi celeri la gara allo scopo di tutelare, attraverso la manutenzione e il restauro conservativo, uno beni demaniali più preziosi», spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Granelli. Il cantiere, affidato a un solo operatore, inizierà nei primi mesi del 2020.

Si partirà dalla sostituzione di alcuni vetri, particolarmente danneggiati, del tetto in ferro e vetro. Gli esperti si concentreranno sul recupero del prospetto dell'edificio di via Marino 7, delle finiture delle scale 11 e 12. E ancora: grande attenzione sarò data alla pulitura di alcuni pezzi di facciata. Ultimate le operazioni si vedrà la differenza di colore dei vari materiali. Più avanti, la volta poi sarà oggetto di un ritocco completo. «Un'operazione straordinaria», precisa Granelli, «che rappresenta l'intervento più imponente fatto dal Dopoguerra a oggi». Si inizierà con un'indagine diagnostica e un'analisi di laboratorio da oltre 400mila euro con lo scopo di stilare il piano per sostituire tutti i vetri e le parti in ferro, logorate dal tempo e dai fenomeni atmosferici. Tempi? A marzo del 2020 partirà il check-up di 150 giorni effettuato con macchinari speciali. Gli esperti, poi, inizieranno il restauro certosino tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, per cui, in passato, erano stati già previsti quattro milioni di euro.

La Galleria era già stata tirata a lucido in occasione di Expo 2015. Anno, tra l'altro, del 150esimo anniversario del Salotto di Milano.

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

