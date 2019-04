Il nuovo regolamento regionale sui vigili disciplina in maniera rigorosa anche il colore dei distintivi degli agenti della polizia locale. A pagina 267 del documento approvato il 22 marzo, infatti, si parla di distintivi di specialità che per fini di uniformità devono comprendere tutti «uno spazio di forma circolare di colore blu (pantone 239 C) con un contorno rosso». Peccato che il numero indicato non sia la tonalità di ordinanza, ma un più sgargiante fucsia. Lo stesso colore adottato dal movimento Non Una di Meno.

Se si tratti di un refuso - visto che il pantone 293 C corrisponde a un blu brillante - oppure di uno scherzo è ancora tutto da accertare. A notare l'incongruenza è stato, tra gli altri, il Comune di Milano. Il vicesindaco Anna Scavuzzo ha inviato una lettera all'assessore alla Sicurezza del Pirellone Riccardo De Corato per segnalare «quello che, spero, sia un errore che possiamo correggere si legge nella missiva - non posso credere che l'indicazione del colore per i distintivi non sia il tradizionale blu, bensì un fucsia». Qui pro quo subito ammesso dallo stesso De Corato, che ha risposto indicando la giusta sfumatura di blu.(A.Cal.)

