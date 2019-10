Forse Daria Bignardi, che mercoledì sera ha ospitato Beppe Sala nella sua trasmissione L'assedio sul Nove, si era persa il video del sindaco nei panni del milanese imbruttito che l'anno scorso sotto Natale aveva sorpreso tutti: «Uè, ciccio, Natale uguale panettone». E così credeva di coglierlo in contropiede: «Lei va molto forte sui social, ma bisogna ammettere che Salvini va più forte di lei, perché è nazionalpopolare. Lei, con rispetto parlando, come immagine, è un pochino fighetto milanese, tendenza radical chic. Perché non si propone in maniere più ampia?». Detto fatto, come Brachetti in un secondo il sindaco si trasforma in tamarro: occhiali da sole, marsupio a tracolla e il pollice in su. Ecco l'ultima fotografia pubblicata da Sala sul proprio profilo Instagram. Con il post: «La Bignardi dice che non sono abbastanza nazionalpopolare e mi corregge così». Centro: in poche ore la foto incassa 20mila like.(G.Obe.)

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

