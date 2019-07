La forza del maschio che danza

Olga Battaglia

Dal femminile di La morte e la fanciulla al maschile di Erectus, secondo capitolo della trilogia Poeisis firmata da Abbondanza/Bertoni.

Il festival Da vicino nessuno è normale torna alla danza e presenta per due replica, oggi e domani, questa perturbante partitura interpretata da Marco Bissoli, Fabio Caputo, Cristian Cucco e Nicolas Grimaldi Capitello. Quattro corpi completamente nudi in un percorso a ritroso che cerca il ricongiungimento tra l'animale e l'umano. Sui ritmi imprevedibili del capolavoro di Charles Mingus, Pithecanthropus erectus (1956), free jazz allo stato purissimo, in scena esplode l'energia di un'identità allo stato nascente, sfrontata, spericolata e non ancora intrappolata nei codici. Si rompono gli schemi, si infrangono le grammatiche coreografiche, si scardinano le regole. A danzare è la forza primigenia di una natura che esprime soltanto se stessa, la sua potenza e la sua fragilità, il suo slancio verso l'alto e le sue radici terrestri. Un'ebbrezza dionisiaca che precede le differenze di genere e linguaggio per farsi respiro, battito, ritmo, pulsazione.

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

