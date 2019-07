«La fortuna dell'Olimpia si chiama Armani»

Antonello Riva, 57 anni, è una leggenda nel basket italiano. Con 14.397 punti, è al primo posto della classifica marcatori della serie A. Ha fatto la storia con le maglie di Cantù e Milano, vincendo anche l'oro con la Nazionale agli Europei del 1983. Lo abbiamo intercettato al Premio Fair Play Menarini.

Riva, come sta il basket italiano?

«Sono cinque anni che vivo ai margini dalla pallacanestro. Non mi ritrovavo più. Mi sembra che le difficoltà di oggi, soprattutto a livello economico, siano simili a quelle che avevo già riscontrato ai miei tempi. Non è facile».

Intanto, però, a Milano, è arrivato un certo Messina

«Per fortuna il patron Armani ha una grande passione per il basket e continua ad investire molto. L'arrivo di Messina è la conferma che l'Olimpia punta ad essere protagonista in Italia ma, soprattutto, in Europa. Avere un coach di questa importanza nel campionato italiano è un vantaggio per tutto il movimento».

In tanti si chiedono se Mike James resterà. È uno da Messina?

«Ha un talento fuori dal normale ma, se fossi Messina, non lo terrei. Non mi sembra che abbia le caratteristiche che va cercando il nuovo coach dell'Olimpia».

I ricordi ha della sua esperienza milanese?

«Sono stati cinque anni bellissimi. Quando sono arrivato a Milano, è stato come arrivare all'università. Hanno speso otto miliardi di vecchie lire per avermi, quindi sentivo la responsabilità di dover far bene. Ho vinto la Coppa Korac ma gara 5 persa con Caserta pesa ancora. L'avessimo vinta, sarebbe cambiato molto».

A fine agosto i Mondiali. Che cosa si aspetta dall'Italia?

«Sacchetti è sicuramente la persona giusta per questa Nazionale. Sa tirare fuori il meglio dai giocatori. Non è facile amalgamare una squadra con giocatori che arrivano da Nba, campionati stranieri e serie A. Forse sotto canestro non abbiamo giocatori di stazza, ma siamo molto atipici e questo potrebbe essere un vantaggio. La qualità l'abbiamo, possiamo essere la sorpresa».

